Sin agua en media docena de barrios de Zona Sur

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este lunes 29 de diciembre se interrumpió el suministro de agua potable en distintos barrios de Comodoro Rivadavia debido a trabajos de mantenimiento.
El corte se llevó a cabo desde las 09:00 y se extenderá hasta las 18:00 horas, afectando a los barrios Stella Maris y 30 de Octubre, además de sectores de Juan XXIII, Abel Amaya, Industrial y Pueyrredón. Las tareas se realizarán sobre la reguladora de presión que abastece a dichas zonas.
Desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL solicitaron a los vecinos hacer un uso racional del agua durante el tiempo que dure la interrupción, a fin de preservar las reservas del servicio.