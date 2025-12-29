Camioneros colocan piedra fundamental del polideportivo sindical

La obra contempla más de 9.000 metros cuadrados cubiertos, pileta de natación y múltiples espacios para disciplinas deportivas, además de otros servicios de asistencia en ruta. Además de fortalecer la contención social, deportiva y comunitaria de los trabajadores camioneros, la iniciativa también llegará a la comunidad en general.

El intendente Othar Macharashvili acompañó al secretario general adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros (FEDCAM) y secretario general del sindicato en Chubut, Jorge Taboada, en el acto de colocación de la piedra fundamental de lo que a futuro será el Polideportivo de dicha entidad.

En la ocasión también estuvieron presentes el viceintendente, Maximiliano Sampaoli; la diputada provincial, Tatiana Goic; el concejal Marcos Panquilto; la concejal de Puerto Madryn, Nadia Garay; miembros del Gabinete y trabajadores del gremio de Camioneros.

En la ocasión, Macharashvili destacó el “carácter colectivo de la iniciativa y el trabajo conjunto que permitió concretarlo”, al sostener que “hoy es un hito y un día muy importante porque celebramos una acción colectiva, de todos y para todos, porque se trata de un proyecto con fuerza y con una mirada puesta en el futuro”.

Asimismo, remarcó el compromiso del Sindicato de Camioneros con la comunidad y sostuvo que “no se trata solo de un club, sino de una institución pensada para contener y formar a la familia camionera y a los vecinos de la ciudad. En el contexto que vive el país, apostar a proyectos colectivos como este es un ejemplo para Comodoro, para la provincia, para la Patagonia y para todo el país”.

Por su parte, Taboada expresó su orgullo por el inicio de la obra, agradeció el acompañamiento del Municipio y remarcó que “desde el primer momento tuvimos el respaldo del intendente y su equipo. Hubo un enorme trabajo conjunto que nos permite hoy estar tranquilos y comenzar esta obra tan esperada”.

Asimismo, detalló que el polideportivo contará “con más de 9.000 metros cuadrados cubiertos, pileta de natación y espacios para múltiples disciplinas deportivas, además de generar empleo desde el inicio de la construcción y una vez en funcionamiento”.

También se proyecta un parador de camiones y una estación de servicio para brindar asistencia integral a los trabajadores que recorren las rutas argentinas.

En ese sentido, el dirigente sindical hizo hincapié en el valor de avanzar con este tipo de proyectos en el actual contexto nacional, al asegurar que “aunque parezca imposible, la vamos a hacer igual. Porque somos camioneros, tenemos claros nuestros objetivos y sabemos afrontar las dificultades. Este sueño se va a convertir en realidad en poco tiempo”.