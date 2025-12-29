Tres focos de incendio en una misma tarde pusieron en alerta a Bomberos

Las intervenciones se registraron entre el mediodía y la tarde del domingo en la Fracción 15, Km 17 y el predio de la ex Guilford. No hubo heridos ni daños materiales, aunque uno de los focos llegó a afectar el interior de una vivienda.

Una tarde marcada por la urgencia y el movimiento constante vivió el cuerpo de Bomberos este domingo, donde se registraron tres incendios de pastizales casi en simultáneo. Las situaciones obligaron a desplegar recursos en distintos puntos de la ciudad para evitar que las llamas avanzaran sobre zonas habitadas.

El primer llamado se produjo cerca de las 12:30 en la Fracción 15, en un terreno baldío ubicado en el sector identificado como código 3514 s/n. El fuego se propagó entre matorrales y pastizales, lo que demandó la intervención conjunta de Bomberos y personal policial. Tras un trabajo sostenido, el foco fue controlado sin que se reportaran daños.

Horas más tarde, a las 16:51, un nuevo incendio generó preocupación en el barrio Km 17, sobre calle 26 s/n. En este caso, el fuego se originó por la quema de basura en terrenos lindantes y alcanzó el interior de una vivienda. Vecinos de la zona lograron contener parcialmente las llamas hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios, que finalizaron las tareas de extinción con el móvil RI 57.

El tercer episodio ocurrió alrededor de las 17:30 en el predio de la ex Guilford, sobre calle Juan P. Pevet. Allí, un incendio de pastizales provocó una densa columna de humo visible a distancia y requirió la intervención del móvil RI 50 del cuartel central. El foco fue sofocado sin que el fuego afectara construcciones cercanas.