Vialidad Urbana: el Municipio proyecta un plan integral para reforzar el mantenimiento barrial

Tras su primer trimestre de funcionamiento, el área presentó un balance de intervenciones en zonas norte y sur y anticipó un programa sostenido para mejorar la transitabilidad en toda la ciudad.

A poco de haber iniciado su funcionamiento, la Subsecretaría de Vialidad Urbana cerró su primer trimestre con un despliegue territorial sostenido y una agenda de trabajo que abarcó distintos barrios de Comodoro Rivadavia. Desde el Ejecutivo municipal destacaron que, durante este período inicial, se priorizó la atención de sectores con mayores dificultades de circulación, saneamiento y accesibilidad, especialmente frente a contingencias climáticas.

Las tareas se desarrollaron tanto en zona norte como en zona sur, con intervenciones que incluyeron mantenimiento vial, enripiado de calles, corrección de niveles, saneamientos integrales y respuestas rápidas ante lluvias intensas y fuertes vientos. “Este primer tramo de trabajo demuestra que, con planificación y presencia en el territorio, es posible dar respuestas concretas a los vecinos, sobre todo cuando la movilidad cotidiana se ve afectada”, señaló el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich.

En la zona sur, las cuadrillas municipales intervinieron en barrios como Máximo Abásolo, Cordón Forestal, Jorge Newbery, Moure, Pueyrredón y Abel Amaya. Allí se realizaron mejoras en accesos principales, corrección de cárcavas y saneamientos puntuales. Uno de los trabajos más relevantes fue el saneamiento completo del sector Favaloro–Cerro de la Cruz, además de la adecuación de niveles en zonas bajas de Abásolo, Saavedra y 30 de Octubre.

Ante eventos climáticos adversos, el área actuó con carácter inmediato aplicando soluciones paliativas en barrios como Abásolo, Cordón Forestal y Las Américas, además del despeje de calles afectadas por acumulación de arena y tierra. “La accesibilidad no puede esperar. La decisión política es intervenir antes de que los problemas se agraven”, remarcó Ostoich.

En paralelo, en la zona norte los trabajos alcanzaron a Gesta de Malvinas, ARA San Juan, Centenario, Ciudadela, Diadema, Castelli Este y Oeste, Laprida y otros sectores con demandas urgentes. Se repasaron y nivelaron más de 40 calles, incluyendo arterias clave como Daniel Macías, Alfredo Morales, 8 de Diciembre (Km 8) y Córdoba. También se concretaron saneamientos integrales en Comipa, correcciones de nivel en Km 8, ARA San Juan, Los Bretes y Km 5, y tareas coordinadas para liberar cámaras cloacales.

De cara a 2026, el Municipio prevé dar un paso más con la implementación de un programa integral de mantenimiento vial barrial, orientado a ordenar la demanda y sostener las intervenciones de manera permanente. “No existen barrios de primera o de segunda. El objetivo es mejorar la transitabilidad en toda la ciudad y consolidar un esquema de trabajo continuo que llegue a todos los sectores”, concluyó el funcionario.