Joven hospitalizado tras choque entre una moto y un auto

El siniestro ocurrió esta mañana y fue intervenido por personal de la Comisaría Seccional Primera.

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 08:40 horas de este martes y requirió la intervención de personal de la Comisaría Seccional Primera. El siniestro involucró a una motocicleta Motomel Blitz, conducida por un joven de 26 años identificado con las iniciales Z.D.M., y un automóvil Peugeot 307, guiado por una mujer de 34 años, identificada como C.J.Y.

De acuerdo a la información oficial, tras la colisión el conductor del rodado menor manifestó dolencias corporales, motivo por el cual se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia. El médico interviniente, Dr. Montivero, dispuso el traslado del joven al nosocomio local con fines preventivos, a fin de descartar lesiones de mayor gravedad.

En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia a la conductora del automóvil, el cual arrojó resultado negativo. Asimismo, efectivos de Policía Científica llevaron adelante las pericias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Finalizadas las diligencias, se procedió al secuestro preventivo de ambos vehículos, que quedaron depositados en la dependencia policial.