Martes ventoso en Comodoro: ráfagas de hasta 87 km/h

Durante la mañana se espera tiempo ventoso, con una temperatura mínima de 23°C y ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h, con viento predominante del oeste.
Por la tarde continuará el viento con una temperatura máxima estimada en 28°C. Las ráfagas se mantendrán en valores elevados, entre 79 y 87 km/h, con dirección oeste.
Hacia la noche, el viento seguirá presente aunque con una leve disminución en su intensidad. La temperatura descenderá hasta los 24°C, con ráfagas de entre 32 y 41 km/h, predominando el viento del sudoeste.
Durante toda la jornada no se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0 por ciento.