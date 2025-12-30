Martes ventoso en Comodoro: ráfagas de hasta 87 km/h

Este martes 30 de diciembre, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada marcada por el viento intenso durante todo el día, según el pronóstico oficial.

Durante la mañana se espera tiempo ventoso, con una temperatura mínima de 23°C y ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h, con viento predominante del oeste.

Por la tarde continuará el viento con una temperatura máxima estimada en 28°C. Las ráfagas se mantendrán en valores elevados, entre 79 y 87 km/h, con dirección oeste.

Hacia la noche, el viento seguirá presente aunque con una leve disminución en su intensidad. La temperatura descenderá hasta los 24°C, con ráfagas de entre 32 y 41 km/h, predominando el viento del sudoeste.

Durante toda la jornada no se esperan precipitaciones, con probabilidad de lluvia del 0 por ciento.