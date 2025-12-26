Viernes inestable con pronóstico de tormenta

El viernes se presentará con condiciones inestables durante gran parte de la jornada, con lluvias, viento intenso y probabilidad de tormentas.

Durante la mañana se esperan lluvias, con una probabilidad de precipitaciones entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura rondará los 20 °C y el viento soplará del oeste entre 51 y 59 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 79 a 87 km/h.

Por la tarde continuarán las condiciones inestables, con tormentas aisladas y una temperatura máxima cercana a los 23 °C. El viento seguirá siendo intenso, del sector sudoeste, con ráfagas que se mantendrán fuertes.

Hacia la noche el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias. La temperatura descenderá a unos 20 °C y el viento seguirá presente, con ráfagas que podrían alcanzar nuevamente los 79 km/h.