Buenos Aires: calles anegadas, autos flotando y alerta por tormentas

El temporal de este martes colapsó el tránsito en la Panamericana, inundó shoppings y obligó a suspender vuelos. El SMN mantiene alertas para los próximos días.

Una fuerte tormenta afectó este martes por la tarde al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), provocando anegamientos severos en calles y autopistas, daños materiales y la interrupción parcial de servicios esenciales. Las zonas más afectadas fueron el norte y el oeste del conurbano, con acumulados de agua que en algunos puntos superaron los 80 milímetros en pocos minutos.

En San Martín, Tres de Febrero, Vicente López y San Isidro se reportaron más de 400 incidentes entre las 17 y las 19, según informó la Provincia de Buenos Aires. Los eventos incluyeron ingresos de agua en viviendas, caída de árboles y postes, cortes eléctricos y autos completamente sumergidos en tramos de la Panamericana y General Paz.

Uno de los sectores más afectados fue la autopista Panamericana, donde en la colectora entre Thames y Márquez varios autos quedaron literalmente flotando. La acumulación de agua fue tal que los conductores debieron abandonar sus vehículos, siendo rescatados por otros automovilistas. Imágenes del hecho se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando el nivel del agua por encima del capó de los autos.

La Avenida General Paz también presentó inconvenientes a la altura de San Martín, generando largas demoras justo en un horario clave para el egreso de trabajadores y en la previa de los desplazamientos por las fiestas de fin de año.

Shoppings bajo agua, demoras y desvíos en los vuelos

En plena jornada de la “Noche de los Shoppings”, uno de los centros comerciales más concurridos de la zona norte, el Unicenter, también sufrió anegamientos. Videos publicados por los propios clientes mostraban pasillos inundados y el agua ingresando desde techos y puertas. Al cierre de esta nota no se había informado oficialmente la suspensión del evento, aunque las condiciones climáticas ponían en duda su realización.

El temporal también impactó en la operatoria aérea. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja durante dos horas, lo que obligó a suspender la carga de combustible y la circulación de aeronaves en pista. Se registraron demoras en al menos 11 vuelos y desvíos hacia aeropuertos alternativos como Ezeiza.

Aerolíneas Argentinas informó que ocho vuelos entre las 18 y las 19 debieron ser reprogramados para después de las 20, una vez que se levantó la alerta a las 19.15 y se restableció la normalidad en las operaciones.

Qué dice el pronóstico

El SMN mantiene vigente una alerta amarilla para la noche del miércoles 24 de diciembre, víspera de Navidad, por la posibilidad de nuevas tormentas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Se prevén precipitaciones intermitentes, ráfagas y posible caída de granizo. La inestabilidad continuará, según los modelos meteorológicos consultados, al menos hasta el jueves 25.

El pronóstico para la Nochebuena marca temperaturas superiores a los 33°C durante la tarde y un descenso térmico durante la noche, pero con probabilidad de lluvias que oscila entre el 40 y el 70%. Las ráfagas podrían superar los 50 km/h.

El jueves 25, Día de Navidad, se anticipa una máxima de 29°C con lluvias aisladas en la madrugada y la mañana. Desde el viernes 26 en adelante, el SMN proyecta condiciones más estables con cielo despejado, sin lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 30°C y los 33°C.

Mientras tanto, las provincias del norte argentino permanecerán bajo alerta amarilla por tormentas durante el 24 y el 25 de diciembre. Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero podrían registrar acumulados de hasta 60 mm y ráfagas de más de 70 km/h. En estas zonas, el SMN recomienda extremar precauciones y seguir las actualizaciones oficiales.

El organismo meteorológico insistió en que la población permanezca atenta a los reportes oficiales ante posibles cambios en la intensidad o localización de los fenómenos climáticos. “Estos períodos de inestabilidad continuarán al menos por un par de días más”, indicaron.

La combinación de calor extremo y humedad genera un ambiente propenso a la formación de tormentas intensas y localizadas. En este contexto, las autoridades piden evitar circular por zonas anegadas, no sacar residuos a la vía pública y revisar el estado de techos y canaletas en los hogares.