Lunes ventoso y con cielo mayormente nublado

Este lunes 29 de diciembre de 2025 se presentará con condiciones ventosas durante toda la jornada, cielo mayormente nublado y sin probabilidad significativa de precipitaciones, según el pronóstico oficial.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 19°C. El viento soplará del oeste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 a 78 km/h. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 0 y el 10%.

Por la tarde, se espera un marcado ascenso térmico, con una temperatura máxima de 27°C. El cielo estará ventoso, manteniéndose el viento del oeste con intensidades similares y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Hacia la noche, las condiciones continuarán parcialmente nubladas, con una temperatura aproximada de 24°C. El viento seguirá soplando del oeste, con ráfagas intensas que podrían alcanzar nuevamente los 70 a 78 km/h.