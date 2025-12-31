Una mujer de 51 años fue vista por última vez hace 5 días

La Policía del Chubut activó un pedido de paradero tras una solicitud llegada desde Santa Cruz. Se trata de Flavia Andrea Wilche, cuyo rastro se perdió el 26 de diciembre y desde entonces no hubo más contacto con su entorno familiar.

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut difundió en las últimas horas un pedido de colaboración para dar con el paradero de Flavia Andrea Wilche, de 51 años, en el marco de una investigación impulsada por la DDIyN Isla Pavón, con asiento en la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedra Buena.

De acuerdo a la información oficial, la mujer fue vista por última vez el 26 de diciembre de 2025 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El punto preciso donde se la localizó por última vez fue una estación de servicio Axion. Desde ese momento, su familia no logró restablecer ningún tipo de comunicación, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda.

Wilche es de contextura delgada, mide alrededor de 1,60 metros, tiene tez blanca, cabello castaño claro y largo, y ojos marrones. Al momento de ausentarse vestía un pantalón tipo palazzo de color beige, una remera blanca, un saquito de mangas largas en tonos marrón claro, crocs amarillas y un reloj negro en la muñeca izquierda. Además, llevaba consigo un bolso gris y una mochila negra.

Ante cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación, las autoridades solicitaron comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana, con la División Búsqueda de Personas al teléfono 297-4082600, o bien a las líneas de emergencia 911 o 101.