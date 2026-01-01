Increpó a quienes arrojaban pirotecnia y fue agredida

El incidente se registró en los primeros minutos de este jueves y fue denunciado a través de sus redes sociales por Lorena Álvarez, vecina Caleta Olivia que es conocida por sus acciones individuales para proteger a los animales.

La mujer contó que se desplazaba en su vehículo particular desde el barrio 2 de Abril, donde había estado con familiares para celebrar el nuevo año y retornaba a su domicilio ubicado en el barrio Parque, cuando en la avenida Lisandro de la Torre le indignó observar cómo integrantes de una familia zíngara hacían estallar pirotecnia de alto poder de estruendo y lumínico para festejar la llegada de 2026.

“La Colo”, como la llaman sus allegados, se detuvo para recriminarles que en esta ciudad rige una ordenanza de “pirotecnia cero” y como respuesta no solo recibió insultos (ya que la llamaron “vieja borracha”), sino que también un individuo del grupo se le abalanzó y la empujó tratando de quitarle el teléfono celular con el que los estaba filmando.

La mujer difundió varios cortos por Facebook, pero horas más tarde los eliminó, aunque hizo saber que los tiene reservados porque este viernes presentará las denuncias pertinentes ante el Juzgado de Faltas del municipio, describiendo también otros casos de pirotecnia que observó en su trayecto.