Despiden el año en las mesas de los amigos

Los dos grupos que conforman las tradicionales mesas de los amigos de Caleta Olivia, dieron por finalizadas sus charlas sobre cuestiones comunitarias, no exentas de críticas sociales y políticas correspondientes al periodo 2025.

Hasta fines de noviembre funcionaban en el spot de la estación de servicio El Gorosito, pero al cerrar ese lugar por reformas de las instalaciones tuvieron que mudarse al restobar La Estación ubicada en la avenida Independencia.

También conocidas como “las mesas del odio” debido a fogosas discusiones que las caracterizaron durante varias décadas en diferentes sitios, con alejamientos y nuevas incorporaciones de sus integrantes, esta semana llegó el momento de brindar por un venturoso 2026.

Esta vez, tanto los que asisten a la del turno diurno (de 8 a 10) como a la de la tarde noche ( de 19 a 21) tuvieron un grato privilegio ya que el propietario del restobar, Andrés Escur, se hizo cargo del ágape de fin de año, incluyendo la bebida para el brindis.

Además, la del segundo turno (foto) tuvo un motivo de celebración especial ya el más veterano de sus integrantes, Vitale Amancio “Papucho” Córdoba cumplió 86 años, siendo además el afiliado Nº 33 del Partido Justicialista de Caleta Olivia.