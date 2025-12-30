El Cine Municipal de Caleta Olivia fue sede el lunes de la primera edición de la Gala de la Cultura, evento inédito en Santa Cruz en el cual se reconoció la labor y trayectoria de artistas locales.

Reconocimiento a artistas en la primera Gala de la Cultura

La iniciativa, organizada por la Subsecretaría de Cultura de la comuna, marcó un antes y un después para la comunidad artística caletense.

La titular del área, Dana Moreno celebró la realización de la gala y su impacto positivo en el sector.

“Estar ternado ya es un hecho de reconocimiento”, expresó, destacando que la convocatoria reunió a referentes de la literatura, bellas artes, teatro, música, danza y otras expresiones que conforman el entramado cultural de la ciudad.

En esta primera edición se contabilizaron más de 40 ternados, con categorías que incluso contemplaron hasta cinco artistas por rubro debido al nivel de participación.

Durante la ceremonia también se vivieron momentos de fuerte carga emotiva, especialmente con el homenaje a Panchi Vera, un hombre muy querido en la comunidad que falleció este año y cuyo legado continúa vigente en el ámbito cultural de Caleta Olivia.

Moreno afirmó que esta gala “llegó para quedarse” y que la intención es continuar ampliando el alcance y la cantidad de reconocimientos.

“Sabemos que quedan muchos afuera, pero el año que viene vamos a recompensarlos. Esto es un día a día, es reconocer el trabajo realizado durante el año 2025 y seguir fortaleciendo este camino”, puntualizó.

La jornada finalizó con un mensaje de agradecimiento a las y los artistas, y el compromiso de seguir construyendo espacios de visibilización, reconocimiento e impulso para la cultura local.

Fuente: Prensa Municipal