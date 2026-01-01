Tomó un poco, juntó coraje e invitó a pelear a los policías

Un hombre de 29 años fue demorado este jueves por la mañana durante un control policial y de tránsito realizado en la vía pública, luego de protagonizar un episodio de ebriedad y mantener una conducta agresiva hacia el personal policial.

El hecho se registró alrededor de las 7:00 horas en la esquina de avenida Rivadavia y Pastor Schneider, donde efectivos de la Comisaría Segunda llevaban adelante patrullajes preventivos, controles vehiculares y tareas de supervisión de eventos abiertos al público.

En ese contexto, el personal tomó conocimiento a través del sistema radial sobre una situación irregular en el lugar, donde un individuo generaba inconvenientes en medio del operativo. Al arribar al sector, los efectivos constataron que el hombre había sido retirado previamente del control de tránsito debido a su estado de ebriedad y a las molestias ocasionadas a la circulación vehicular.

Según se informó, al ser apartado del lugar el sujeto se tornó agresivo, comenzó a insultar al personal policial e incitó a reñir, intentando regresar de manera reiterada a la calzada e interfiriendo con el normal paso de los vehículos. Pese a los intentos de diálogo, adoptó una actitud hostil, colocándose en posición de pelea y arrojando golpes de puño sin llegar a lesionar a los efectivos, mientras profería amenazas verbales.

Ante la persistencia de la conducta y con el objetivo de resguardar su integridad física, la del personal interviniente y la de terceros, se procedió a su aprehensión sobre la vereda de la avenida Rivadavia.

El hombre quedó a disposición del Juzgado de Paz por infracción a los artículos 158 (Ebriedad) y 161 (Incitar a reñir) de la Ley XV N.º 27, correspondiente al Código de Convivencia Ciudadana. Se dio intervención a las autoridades competentes y se labraron las actuaciones de rigor.