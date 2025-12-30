Llaman a la conciencia ciudadana para un fin de año sin estruendos

En la ciudad del Gorosito rige una ordenanza que prohíbe de manera terminante el uso, tenencia y comercialización de pirotecnia de estruendo y lumínica de alto impacto.

Solo están permitidos artículos inofensivos como las estrellita y los llamados chaski-boom (foto) pero en vista de que en los festejos navideños hubo gente que hizo caso omiso a las normativas (aunque de manera focalizada y por pocos minutos) la municipalidad emitió un comunicado de prensa a fines de evitar que tal situación se repita durante los festejos por la llegada de 2026.

De cara a la celebración por el cierre de año –señala el informe-, la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la municipalidad de Caleta Olivia, recuerda a la comunidad que se encuentra vigente la ordenanza que prohíbe el uso, tenencia y comercialización de pirotecnia, con el objetivo de prevenir daños en personas con sensibilidad sensorial aguda, proteger a los animales y preservar el ambiente.

Tras el incumplimiento a la norma evidenciado durante la reciente celebración de Nochebuena, el subsecretario de Gestión Ambiental, David Acosta, expresó su preocupación por la decisión adoptada por los vecinos de utilizar pirotecnia y llamó a repensar en esto, entendiendo el daño que ocasiona a terceros y o incluso a quienes manipulan estos elementos.

“Lamentamos que se siga usando pirotecnia para festejar las fiestas y llamamos a la reflexión de los vecinos, nosotros tenemos una ordenanza que prohíbe la utilización de pirotecnia, tanto lumínica como de estruendo”, afirmó.

Asimismo, subrayó que, si bien el control de la comercialización corresponde a la Subsecretaría de Comercio, el uso de pirotecnia responde fundamentalmente a una cuestión de conciencia ciudadana.

En este sentido, instó a modificar hábitos durante las celebraciones dejando de lado el uso de estos elementos, teniendo en cuenta que “hay infinidad de formas de pasarla bien en familia, no es necesario la utilización de estos artefactos para festejar estas fiestas”,

Finalmente hizo saber que “de detectar su utilización, los vecinos pueden realizar denuncias ante el Juzgado de Faltas al teléfono 297-5076164 y si se trata de denuncias por ventas de pirotecnia, las denuncias deben efectuarse ante la Subsecretaría de Comercio, al 297- 485-2117”.