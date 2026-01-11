El fuego ya arrasó con casi 12 mil hectáreas

El combate del incendio forestal declarado el lunes en la zona de Puerto Patriada demanda el esfuerzo de unas 560 personas, entre combatientes y equipos de apoyo.

El último informe técnico emitido a última hora del sábado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques chubutense, precisa que el mencionado siniestro ígneo sigue activo y que afectó una superficie estimada de 11.970 hectáreas.

El despliegue de recursos es pleno: participan unas 503 personas y este domingo está previsto que se incorporen 63 de la provincia de Córdoba y 15 de la BNNEA del SPMF – AFE. Al mismo tiempo, hay 8 medios aéreos realizando tareas de descarga y traslado.

Existe una comunión de esfuerzos entre diferentes instituciones provinciales, municipales y nacionales, entre ellas Bosques, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Educación, Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano, bomberos voluntarios de la región, municipios, Ejército, Gendarmería, Parques, SPLIF El Bolsón y Bariloche, Policía, Pesca, APSV y SPMF Neuquén.

El SPMF informó que el sábado se pudieron realizar las tareas planificadas, pero después del mediodía comenzó a intensificarse la velocidad del viento reactivando algunos sectores. El personal llevó adelante diversas tareas, entre ellas la apertura de fajas y el resguardo de lugares con camiones cisterna.

En tanto, los medios aéreos pudieron operar en el área de interfase de la zona de La Angostura, El Balcón, Pedregoso y Aldea San Francisco.

Trabajan dos helicópteros con helibalde, dos aviones cisterna, tres aviones anfibios y un avión hidrante de gran porte con capacidad de 15 mil litros.

REFUERZOS

Este domingo está previsto el ingreso de 63 personas de Córdoba (ETAC) y 15 de la BNNEA del SNMF – AFE. Con estas incorporaciones, se redistribuirá a los combatientes en el área afectada, priorizando aquellas de mayor actividad de fuego con presencia de viviendas e infraestructura y recorridos en lugares con focos activos.