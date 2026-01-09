Corte de agua: 24 barrios afectados por una avería en un sub-acueducto

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que anoche, desde las 21 horas, se encuentra interrumpido el suministro de agua potable en 24 barrios de las zonas Sur y Central de Comodoro Rivadavia, debido a una avería detectada en un sub-acueducto ubicado sobre la avenida 10 de Noviembre.

Según el comunicado oficial, se trata de un sub-acueducto principal que abastece a gran parte de la zona sur de la ciudad, por lo que el impacto del corte es significativo. Por el momento no se informó un horario estimado de normalización del servicio.

Los barrios afectados son Centro, Jorge Newbery, Las Flores, La Floresta, Ceferino, 13 de Diciembre, 9 de Julio, José Fuchs, Roca, Pueyrredón, Humberto Beghin, Stella Maris, Cordón Forestal, Los Bretes, Fracción 14 y 15, Malvinas Argentinas, Isidro Labrador, Moure, Quirno Costa, Isidro Quiroga, Juan XXIII, Abel Amaya y 30 de Octubre.

Desde la cooperativa indicaron que personal operativo se encuentra trabajando en el lugar para reparar la avería y restablecer el servicio lo antes posible. Asimismo, se mantendrá informada a la comunidad sobre cualquier novedad relacionada con la normalización del suministro.