En Zona Norte solo cortan el agua en 6 barrios

La interrupción del servicio comenzará este viernes a las 18 y se extenderá por 24 horas en no todos los barrios de zona norte.

Si bien la reserva principal de Puesto La Mata se encuentra en niveles óptimos de distribución, resulta necesario recuperar las reservas secundarias que abastecen a distintos sectores de la ciudad. Por este motivo, este viernes 9 de enero, desde las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua en los barrios de Zona Norte: Caleta Córdova, Kilómetro 18, Fuerza Aérea, Astra, Laprida y un sector de Manantial Rosales.

Asimismo, vecinos de los barrios Kilómetro 8, Próspero Palazzo, Ciudadela y Kilómetro 5 podrán registrar baja presión en sus conexiones domiciliarias durante el transcurso de la medida.

En paralelo, debido a una contingencia que afecta a un amplio sector de Zona Sur y Central, ocasionada por una avería detectada ayer jueves en un subacueducto principal ubicado sobre la avenida 10 de Noviembre, un total de 24 barrios continúan sin suministro de agua. Por el momento, no se ha informado un horario estimado para la normalización del servicio.

Personal operativo del Departamento de Saneamiento continúa trabajando en el lugar para realizar las tareas correspondientes y restablecer el suministro. Desde la cooperativa indicaron que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad.

Para más información, se puede consultar el sitio web oficial: www.scpl.coop