La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que este martes 6 de enero se adelanta el corte programado de agua en la Zona Norte de Comodoro Rivadavia, el cual comenzará a partir de las 12 horas y se extenderá por un lapso de 24 horas, con el objetivo de recuperar las reservas del sistema.

Se adelanta el corte en Zona Norte y continúan los programados en Zona Sur y Central

Desde el Departamento de Saneamiento explicaron que la medida responde a las altas temperaturas registradas durante el fin de semana, que provocaron un aumento significativo del consumo y una disminución de las reservas disponibles.

Por otro lado, se confirmó que mañana miércoles 7 de enero se mantiene el corte programado en la Zona Sur y Zona Central, el cual se iniciará a las 18 horas y se prolongará por 24 horas, para permitir la recuperación de las reservas del Puesto La Mata.

Asimismo, se recordó que el Sistema Acueductos no modifica su caudal a lo largo del año, salvo en situaciones excepcionales como turbiedad en el lago o averías. Sin embargo, durante el verano el consumo se incrementa y supera la capacidad del sistema, lo que obliga a implementar cortes programados para equilibrar las reservas, a diferencia de lo que ocurre en invierno, cuando la demanda es menor.

Finalmente, desde la SCPL reiteraron el pedido a la comunidad de hacer un uso responsable del agua, remarcando que cuidar el recurso es fundamental para garantizar el abastecimiento a toda la ciudad.