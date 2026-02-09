Se instalará un parque solar en el exbasural

Se firmó el convenio entre el municipio y otras instituciones para generar distribución comunitaria de energía renovable.

“Este proceso implica el comienzo de la transición energética en Comodoro y vamos a redoblar esfuerzos para que se fortalezca”, afirmó este lunes el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili en un acto realizado este lunes.

El mismo también contó con las presencias del presidente y el gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate y Domingo Squillace, respectivamente; el titular del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Franco Domizzi; la presidente de Elementa Energía S.A., Solange Freile; el presidente de la asociación civil Transición Energética Sostenible, Rolando Rivera; y miembros del gabinete municipal.

La firma del convenio contempla la implementación de un proyecto piloto de generación distribuida comunitaria de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. Esto implica la instalación de un parque solar en el predio del exbasural de Comodoro Rivadavia, lo que permitirá que dicha energía llegue a hogares y pequeños emprendimientos que, de manera individual, no podrían realizar este tipo de inversiones.

Al respecto, Macharashvili manifestó que “se trabajó mucho para unificar criterios, por lo que nos llena de orgullo haber concretado esta firma. Este es uno de los días más importantes de mi gestión donde, a pesar de las diferencias, pensamos en un mismo rumbo, que es lo que la sociedad nos está pidiendo. Hoy mostramos lo que se puede hacer en pos del desarrollo de esta gran ciudad, de la cuenca, de la provincia y de la Patagonia”.

En ese contexto, puso en valor a quienes “tomaron la decisión de empezar a transformar el medio ambiente de Comodoro, cerrando el basural, que estaba en una zona que hoy tiene potencial y donde se empezó a trabajar en muchos otros proyectos para lograr darle valor agregado”.

Además, remarcó que “desde el Municipio vamos a redoblar esfuerzos para que este proyecto de comienzo de transición energética en la ciudad se fortalezca y se potencie. Queremos que Comodoro vuelva a ser generadora de energía, que es el nodo de la transformación y de los proyectos potencien la ciudad”.

“Agradecemos a todos los que pusieron su capacidad para que esto suceda. Esto es lo que demuestra que nosotros podemos pasar todos los momentos difíciles para ir en busca de un futuro para nuestros hijos; Comodoro tiene potencial y hoy lo dejamos plasmado acá adelante. Trabajando juntos, vamos a lograr los objetivos”, cerró el intendente.

UN CAMBIO DE MODELO ENERGETICO

Este convenio interinstitucional tiene como objetivo contribuir a la mitigación del cambio climático, avanzar en la descarbonización de la matriz energética y promover un modelo energético comunitario, cooperativo e inclusivo. Además de su impacto energético, el proyecto tiene un fuerte componente ambiental y social, ya que impulsa la recuperación y resignificación de un predio degradado.

Sobre el tema, Rubén Zárate indicó que “la cooperación de cada una de las áreas nos ha permitido generar un proyecto que pone en marcha toda una estrategia de energía distribuida para la ciudad, en este caso basada en energía de producción comunitaria”, al tiempo que resaltó que “esta acción busca recuperar la zona del exbasural, que ha tenido distintas estancias de remediación, y que ahora será parte de un proyecto emblemático”.

Asimismo, destacó que “la energía distribuida puede generar nuevos empleos y emprendedores, además de permitirnos agregar más energía a la ciudad, lo que favorece una diversificación de carácter productivo. Es un día histórico, donde se pone en marcha un proyecto completo de energía distribuida”.

LA PARTICIPACION DE CADA ENTIDAD

Cada uno de los implicados en el acuerdo cumplirá un rol fundamental: la Municipalidad cederá el uso del terreno; Comodoro Conocimiento coordinará el seguimiento técnico, administrativo y formativo; la SCPL garantizará la integración a la red y la distribución de la energía; Elementa Energía actúa como responsable técnica y operativa del sistema; y la Asociación Civil Transición Energética Sostenible promoverá la participación comunitaria y la articulación social.

En ese marco, desde la SCPL, Domizzi afirmó que esta firma “muestra la madurez a la hora de generar consensos acordes al proyecto. Desde el Municipio se busca impulsar la energía distribuida y nos interesa involucrar nuevas fuentes de generación, entendiendo que la matriz productiva y la transición energética son necesarias, por lo que debemos acompañar este tipo de proyectos”.

En tanto, Solange Freile expuso que “llevamos más de 10 años trabajando en este proyecto y agradecemos a las instituciones que nos abrieron las puertas y son parte de este convenio”.

Por último, Rolando Rivera afirmó que “la generación distribuida debe ser el puntapié inicial de la transición energética; el sol es un gran recurso renovable que nos posibilita empezar a asumir el compromiso de que podemos producir energía de una manera más importante”.