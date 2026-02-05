Concluyeron los trabajos en el subacueducto Arenal–Ciudadela y el suministro comienza a normalizarse de manera progresiva desde las primeras horas de este jueves.

Avanza la restitución del servicio de agua en un sector de Zona Norte

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que quedaron finalizadas las tareas de reparación y relleno en el subacueducto Arenal–Ciudadela, una de las infraestructuras clave para el abastecimiento de agua potable en Zona Norte.

Según se detalló, actualmente se trabaja en la estabilización de las reservas secundarias, con el objetivo de que alcancen su nivel óptimo de operación.

En ese marco, desde las 10 de la mañana de este jueves 5 de febrero comenzó la restitución paulatina del suministro en el sector que se vio afectado por la intervención.

Desde la SCPL indicaron que la normalización será gradual y solicitaron a los usuarios acompañar el proceso haciendo un uso responsable y racional del agua, hasta tanto el sistema recupere plenamente su funcionamiento habitual.