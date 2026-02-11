La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) realizará este miércoles un paro de actividades por tres horas, que impactará en los vuelos programados en el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Paro de pilotos: vuelos afectados entre las 15 y las 18 en Aeroparque y Ezeiza

La medida se extenderá entre las 15:00 y las 18:00 y afectará tanto a vuelos nacionales como internacionales. Desde el gremio informaron que la decisión se enmarca en el rechazo al proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado y en adhesión al plan de lucha impulsado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Según indicaron fuentes del sector, los vuelos programados dentro de esa franja horaria sufrirán cancelaciones o reprogramaciones. Además, se prevé un “efecto dominó” que podría extender las complicaciones más allá de las 18:00, ya que los servicios que no despeguen a horario impactarán en los regresos y en las partidas posteriores.

Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto, ante posibles modificaciones en los itinerarios.

MOVILIZACION AL CONGRESO

En paralelo al paro, APLA convocó a una movilización prevista para las 14:00, con punto de encuentro en la intersección de Avenida Hipólito Yrigoyen y Presidente Luis Sáenz Peña, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí marcharán hacia el Congreso junto a sindicatos aeronáuticos y organizaciones del transporte.

Desde la conducción sindical señalaron que la medida constituye una acción de “autodefensa” frente a lo que consideran un avance legislativo que afectaría derechos laborales del sector.

Por su parte, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmó que no se sumará al cese de actividades, lo que garantizará la continuidad del servicio de control del tránsito aéreo, aunque la operación de los vuelos se verá afectada por la ausencia de pilotos.

Se anticipa una tarde de alta complejidad operativa en los dos principales aeropuertos del país.