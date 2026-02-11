Valentín tenía 4 años. El médico desconectó el monitor y salió a buscar un cargador en plena cirugía. La pena y la inhabilitación. Condenaron al anestesista a 3 años.

Miraba el celular en el quirófano y murió un nene cuando lo operaban

La Justicia de Río Negro condenó este martes a 3 años de prisión al anestesiólogo Mauricio Javier Atencio Krause, responsable por la muerte de un nene debido a que estaba mirando su celular en vez de atender a la cirugía programada en un centro médico de General Roca.

El juez Emilio Stadler, de la sala 5 de Tribunales de General Roca, resolvió que la sentencia de Atencio Krause es de prisión en suspenso, y también lo dejó inhabilitado durante siete años y medio para ejercer la medicina.

El fiscal de Río Negro Gastón Britos Rubiolo había solicitado una inhabilitación por 10 años, que la querella aceptó, pero el defensor particular pidió el mínimo penal previsto y exclusivamente en el ámbito de la medicina pediátrica.

Krause fue declarado culpable por el homicidio culposo de Valentín Mercado Toledo, de cuatro años, a quien debía atender en calidad de anestesiólogo durante una cirugía de hernia diafragmática en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca.

La cirugía se realizó el 11 de julio de 2024, y Valenín no presentaba problemas de salud relevantes, según entendió el juez Stadler. La clínica es uno de los centros asistenciales de mayor complejidad de la provincia, y el equipo médico tenía a su disposición los elementos para realizar su trabajo de manera segura.

Pero Valentín sufrió complicaciones y murió una semana después de la cirugía por “encefalopatía hipóxico-isquémica, por incidente obstructivo de la vía aérea del tubo endotraqueal”.

Durante el juicio se supo que el tubo que suministraba oxígeno al nene se obstruyó con mucosidad y sangre, lo que interrumpió la respiración por un período prolongado y provocó un daño cerebral irreversible por falta de oxígeno.

El niño sufrió un paro cardíaco en el quirófano y lo reestablecieron, pero falleció una semana después.

A partir de las pruebas recibidas la Justicia de Río Negro determinó que Krause actuó con negligencia y falta de profesionalismo, y que la muerte se produjo por su falta de vigilancia y la ausencia de un control constante de la respiración o de los signos vitales del paciente, tarea que constituía su responsabilidad exclusiva.

Además se supo que el monitor que debía alertar sobre la falta de oxígeno se encontraba desenchufado.

Durante el juicio también se hizo hincapié en el uso del celular tal como lo declararon diversos testigos que acusaron al médico de mirar el dispositivo en varias ocasiones dentro del quirófano e incluso salió de la sala para buscar un cargador durante la cirugía.

Stadler concluyó que la muerte de Valentín pudo evitarse y que el médico abandonó su rol de guardián de la vida del paciente en el quirófano.

Ahora, el médico anestesiólogo deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años,incluida la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.