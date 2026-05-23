Caputo descartó volver al mercado internacional de crédito

En 2026 el país deberá afrontar alrededor de u$s20.000 millones de deuda. Un número abultado que será difícil de afrontar y genera algunas dudas en la city y en el propio FMI.

El Gobierno argentino tuvo buenas noticias en la última semana. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC reveló una suba del 5,5% contra marzo del año pasado y un 3,5% con respecto a febrero de este año. Estos datos le permitieron sacar pecho y fortalecer la promesa de la llegada de los mejores 18 meses de los últimos años. Pero el abultado monto de deuda que vence este año (u$s20.000 millones) enciende alarmas que hasta el FMI mencionó en su informe.

El informe difundido el viernes por el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala algunas dudas para poder afrontar tal volumen de compromisos. "El bajo nivel de reservas líquidas de Argentina sigue planteando riesgos para su capacidad de pago, especialmente dadas las elevadas obligaciones de deuda a corto plazo y la posible volatilidad ante las elecciones presidenciales de 2027", alerta.

En general, el informe del FMI respalda el rumbo del gobierno de Javier Milei, pero insiste sobre la necesidad de que Argentina vuelva al mercado internacional de crédito. Esta posibilidad fue descartada este sábado por el propio ministro de Economía, Luis Caputo. "No es necesario salir al mercado internacional a convalidar una tasa cercana al 10%, ya que hoy conseguimos refinanciamiento a tasas sustancialmente más bajas", afirmó en diálogo con Clarín.

El Gobierno confía en que los sectores más dinámicos (agro, minería, hidrocarburos) empujen al conjunto de la economía y logre una recuperación del ingreso, sin necesidad de intervención estatal. En esa línea, señalan que la licitación de tramos de ruta nacional apuntalarán una infraestructura hoy deteriorada por el freno de la obra pública.

Pese al optimismo oficial, desde la city, advierten que los datos del cuarto mes del año anticipan un escenario complejo en materia de economía real. En ese sentido, el mercado mira de cerca al ajuste fiscal, el cual ya empieza a marcar sus límites, y detallan cómo el Gobierno empieza a cambiar de estrategia para ahorrar en materia impositiva sin terminar de resolver el problema de fondo.