En algunos sectores las precipitaciones superaron los 20 mm. Brigadistas continúan con recorridas y observación de la situación.

Luego de las lluvias, el combate al fuego se da en zonas con puntos calientes

Luego de las lluvias registradas en las zonas con incendios activos en la cordillera del Chubut, que en algunas áreas superaron los 20 mm, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, indicó en su último informe correspondiente a las 22 horas del martes 10 de febrero que actualmente "el objetivo es observar el efecto de las precipitaciones en las zonas con puntos calientes", debido a que las mismas "pueden no resultar suficientes" para extinguir esos sectores críticos.

El informe también señala que durante el martes "se registraron precipitaciones en las zonas con incendios activos", remarcando que "los registros indican entre 15 a 20 mm de lluvia caída".

En Puerto Patriada, el fuego ya afectó 30.677 hectáreas y su estado actual es considerado como contenido, aunque con el sector 2B activo en todo su perímetro. La vegetación afectada abarca arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

imagen

Este miércoles se esperaban precipitaciones en la zona del incendio y nevadas en zonas altas.

Ante ello los trabajos de combate se mantendrán a través de recorridos mínimos en la zona de El Retamal, Tinelli, El Coihue y La Burrada a fin de observar el efecto de las precipitaciones en las zonas con puntos calientes. En tanto que los medios aéreos permanecerán en stand by.

Hay que destacar que siguen afectados a este operativo camionetas, cisternas, autobombas, y más de 100 personas de distintos puntos de la provincia y del país

En relación al incendio en el Parque Los Alerces, la superficie afectada estimada alcanza las 26.306 hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal. El martes el personal destinado al combate de las llamas realizó recorridos en los distintos sectores del área afectada. En algunos casos se hizo repaso de trabajos realizados hasta el momento que empezó a llover.

Los trabajos de combate previstos para este miércoles 11 de febrero se concentrarán en recorridos mínimos en los distintos sectores, dado que el objetivo es observar el efecto de las precipitaciones en las zonas con puntos calientes. Los medios aéreos permanecerán en stand by.

En Lago Cholila, mientras tanto, el fuego se encuentra activo y la superficie afectada estimada alcanzó las 209 hectáreas de bosque nativo. Allí cayeron 14,7 mm de lluvia.

Los trabajos de combate para este miércoles 11 de febrero estarán concentrados en observar la situación contando con numeroso personal afectado, además de medios aéreos, entre otro equipamiento.