El operativo para combatir el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces continúa activo y reforzado, luego de que se detectara la reactivación de puntos calientes en distintos tramos de la Ruta Provincial 71. La situación mantiene en alerta a las brigadas, mientras crece la expectativa por la posible llegada de lluvias previstas para la tarde de este martes y la madrugada del miércoles.

Reactivación de focos sobre la Ruta 71 mantiene en alerta el operativo en Los Alerces

Durante la jornada del lunes se concretó el segundo recambio masivo de personal, con el relevo de 70 agentes que fueron reemplazados por igual número de brigadistas, con el objetivo de sostener el despliegue en los sectores más comprometidos del incendio.

En áreas de difícil acceso, la caída de árboles de gran porte favoreció la propagación del fuego por fuera de algunas líneas de defensa ya establecidas, lo que obligó a redoblar esfuerzos y tareas de control para evitar nuevos avances del frente ígneo.

Operativo por sectores

Según la planificación diaria, las tareas de este martes incluyen el refuerzo del trabajo con el personal recientemente incorporado y la continuidad del monitoreo y las recorridas de las líneas de defensa en los sectores 1B y 1C, utilizando herramientas manuales y líneas de agua.

En el sector 2A se continuará con el control de la línea cortafuego, con ingreso al área mediante apoyo aéreo, a través de los helicópteros UH-1H AE-471 y Bell 407. En tanto, en los sectores 2B y 2C se mantendrán las acciones de vigilancia de puntos calientes, con el uso de autobombas URO y herramientas manuales.

En el sector 3, denominado Centinela, se prevé avanzar con la construcción y el refuerzo de las líneas de defensa ya iniciadas, mientras que en el área de Laguna Froilán se retomarán tareas que habían quedado pendientes debido a las condiciones climáticas adversas.

Condiciones meteorológicas

De acuerdo con el pronóstico oficial, existe probabilidad de lluvias entre la tarde de hoy y la madrugada del miércoles. Sin embargo, durante la mañana se esperan condiciones meteorológicas complejas, lo que podría dificultar la operación de los medios aéreos.

El incendio ya afectó alrededor de 16 mil hectáreas dentro del parque, donde se sostiene un combate intenso en los sectores que aún presentan actividad. El operativo se desarrolla de manera conjunta entre la Administración de Parques Nacionales y la Agencia Federal de Emergencias, en articulación con el Gobierno de la Provincia del Chubut para la coordinación de recursos en la jurisdicción.