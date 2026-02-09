Otro turista israelí fumando en Torres del Paine

Deberá pagar $2 millones y no podrá ingresar a Chile por 3 años. El primer hecho se dio hace pocos días, cuando Halifa Nev, ciudadano israelí fue sentenciado en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales.

En un nuevo caso que preocupa a las autoridades y a la comunidad por el alto riesgo de incendios forestales, un segundo ciudadano israelí fue formalizado por encender un cigarrillo en el interior del Parque Nacional Torres del Paine, zona estrictamente prohibida para cualquier fuente de fuego o uso de tabaco.

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales resolvió una salida alternativa: el imputado (identificado como Ido en reportes) deberá efectuar una donación única de 2 millones a Bomberos de Última Esperanza, además de la prohibición absoluta de ingresar a territorio chileno durante 3 años.

Este caso se suma al de Halifa Nevo, formalizado en enero tras ser sorprendido en el campamento Dickson (circuito O). En esa audiencia previa se aplicó una sanción similar pero menor: donación de $1 millón a Bomberos y prohibición de reingreso por 1 año.

La Fiscalía de Magallanes y CONAF reiteran que la normativa prohíbe fumar, encender fogatas o usar cualquier fuente de calor en casi todo el parque debido al peligro extremo de incendios en temporada estival.

Las sanciones buscan proteger este ecosistema único y disuadir infracciones similares.

Las autoridades han intensificado controles y llamados a la responsabilidad de los visitantes. Incumplir puede derivar en multas millonarias, penas de cárcel (hasta 3 años en casos graves) y expulsión inmediata del país, informó Bíobio.