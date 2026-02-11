La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) alertó sobre los efectos que la contaminación del aire generada por incendios forestales y quemas tiene en la salud del corazón, y advirtió que la situación en la Patagonia expone a la población a niveles de riesgo que pueden derivar en hipertensión, arritmias, infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV).

"La evidencia es contundente": advierten que el humo impacta en la salud cardiovascular

El pronunciamiento surge tras mediciones realizadas en la región andina, particularmente en áreas como El Bolsón y Cholila, donde sensores comunitarios detectaron concentraciones elevadas de material particulado fino (PM2,5), uno de los contaminantes más peligrosos para el sistema cardiovascular.

Un “factor de riesgo silencioso”

“El aire contaminado no afecta solo a los pulmones. El corazón es uno de los primeros órganos en sufrir las consecuencias”, sostuvo Sergio Baratta, presidente de la SAC, en un comunicado institucional.

El PM2,5 está compuesto por partículas microscópicas —menores a 2,5 micrones— que pueden penetrar profundamente en los pulmones y alcanzar el torrente sanguíneo. Numerosos estudios científicos han demostrado que la exposición sostenida incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y eventos agudos como infarto o ACV.

Según detallaron desde la entidad, un aumento de 10 microgramos por metro cúbico (µg/m³) en los niveles de PM2,5 eleva un 11% el riesgo de muerte cardiovascular.

César Berenstein, cardiólogo y miembro del Consejo de Cardioecología y Hábitos Saludables de la SAC, explicó que la polución actúa como un “factor de riesgo cardiovascular silencioso” que acelera procesos inflamatorios y de aterosclerosis, incluso en personas jóvenes y sin antecedentes.

Niveles “muy insalubres” y “peligrosos”

Durante la temporada de quemas del año pasado, los sensores instalados por el grupo Eco Comarca registraron un Índice de Calidad del Aire (ICA) de 200, considerado “muy insalubre”. Más recientemente, con los incendios forestales activos en la región, el índice alcanzó valores de 350, clasificados como “peligrosos para la salud”.

Ante estos picos de contaminación, se difundieron recomendaciones preventivas como:

Reducir la actividad física al aire libre

Sellar puertas y ventanas

Utilizar barbijos N95 en caso de exposición directa

Sin embargo, desde la SAC remarcaron que estas medidas son paliativas y no abordan el problema estructural.

Reclamo por políticas públicas

La entidad propuso que cada provincia cuente con una red permanente de monitoreo de calidad del aire y protocolos sanitarios ante episodios de contaminación extrema. También reclamó regulaciones más estrictas sobre quemas, planes de reforestación con especies nativas y acceso a sistemas de calefacción menos contaminantes.

Hace cinco años, la Organización Mundial de la Salud actualizó sus guías y estableció que no existen niveles seguros de exposición prolongada a PM2,5, reforzando la evidencia científica acumulada.

Desde la SAC señalaron que el fenómeno no se limita a grandes ciudades industriales. “Regiones tradicionalmente consideradas limpias están siendo impactadas por el cambio climático, la expansión de actividades extractivas y el aumento de incendios forestales”, advirtieron.

El humo puede desplazarse cientos de kilómetros con el viento, afectando poblaciones que muchas veces no cuentan con herramientas para medir o prevenir la exposición.

“La buena noticia es que se trata de un factor modificable. Si tomamos decisiones basadas en evidencia, podemos reducir sustancialmente el impacto de la contaminación en la salud del corazón”, concluyó Berenstein.