Choque entre colectivo y auto en pleno centro dejó una pasajera lesionada

El siniestro ocurrió el martes por la noche sobre Avenida Rivadavia. Una mujer de 39 años cayó dentro del transporte tras una maniobra de frenado y debió ser asistida por personal de salud.

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 20:00 de este martes en Avenida Rivadavia 331, donde colisionaron un colectivo de transporte urbano y un vehículo particular.

De acuerdo con la información oficial, el hecho involucró a una unidad de la Línea 1 y a un automóvil Peugeot modelo 2008.

A raíz del impacto, una pasajera de 39 años que viajaba de pie en el interior del colectivo cayó al suelo tras una maniobra de frenado. Como consecuencia, sufrió diversos golpes.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Primera constataron que la mujer se encontraba consciente, aunque permanecía tendida en el piso sin poder incorporarse debido a dolencias físicas. Por tal motivo, se solicitó la presencia de personal de salud para su asistencia y evaluación médica.

En el lugar también intervino personal de Tránsito, que realizó los test de alcoholemia a ambos conductores con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho.