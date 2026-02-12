Titular de ARECh afirma que "la Flota Amarilla le debe $1.200 millones a la Provincia"

Pablo Asnaghi se refirió al cánon pesquero y las negociaciones llevadas adelante con ese sector. “La protesta comenzó cuando llegó el momento del pago”, aseguró.

En medio del proceso judicial iniciado por la denuncia realizada por un gremialista contra el exfuncionario Gonzalo Carpintero, ahora con participación destacada en el sector pesquero de la Provincia, el titular de la ARECh (Agencia de Recaudación de Chubut), Pablo Asnaghi, aseguró que la Flota Amarilla adeuda una millonaria suma al Estado Provincial, cifra que asciende a los 1.200 millones de pesos, y advirtió que la protesta del sector tuvo lugar “cuando llegó el momento del pago”.

En diálogo con medios radiales, el funcionario explicó que “desde la Agencia estamos a cargo de los recursos de la Provincia y tenemos que recaudar de forma inteligente”, y precisó que “recaudamos regalías, cánon, sellos, canon pesquero, Ingresos Brutos y tasas”.

En cuanto al cánon pesquero, Asnaghi sostuvo que “se paga por extracción de diferentes recursos del mar, y ese monto, del cual el Gobierno provincial percibe un 2%, venía atravesando correcciones, con un ajuste que lo elevó a $1.800 y ahora a $3.000: estamos hablando de 60 pesos por kilo".

Sin embargo, el titular de la Agencia advirtió que “la protesta comenzó cuando llegó el momento del pago, y por mandato del gobernador, hablamos con las partes y acordamos un 2% para la Provincia en enero, febrero y marzo”.

En el mismo sentido, señaló que “es casi irrisorio lo que le queda a la Provincia, son $4.000 millones en recursos, mientras que el Gobierno se encarga de la seguridad, la educación y la salud”.

Sobre este punto, confirmó que “hay una deuda de $1.200 millones de la Flota Amarilla a la Provincia, y una evidente animosidad frente al Gobierno”.