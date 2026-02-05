Planta de Tratamiento: Rada Tilly avanza con una obra clave

La ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales muestra progresos sostenidos a cinco meses de su reactivación.

La obra de Optimización y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de Rada Tilly continúa avanzando a buen ritmo, a cinco meses de haber sido reactivada tras un acuerdo entre el Municipio, el Gobierno del Chubut y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. El proyecto se retomó en septiembre de 2025, luego de un período de paralización vinculado al freno de la obra pública a nivel nacional.

En ese contexto, la continuidad de los trabajos posiciona a Rada Tilly entre las pocas localidades del país que hoy ejecutan una obra de infraestructura de gran escala. Por su envergadura, la planta se ubica como la segunda obra más importante de la región sur, solo por detrás del acueducto.

Entre los avances ya concretados se destaca la finalización de la playa de secado de barros y de la traza terrestre del conducto de impulsión. Actualmente, las tareas se concentran en la construcción de la unidad de pretratamiento y en el sector de los sedimentadores, donde se sumarán dos nuevas unidades similares a las existentes. En paralelo, se avanza en la planificación del uso de una tuneladora para ejecutar los cruces de calles necesarios en el tendido del conducto.

El proyecto fue desarrollado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio junto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), canalizado a través del Gobierno Nacional. Su ejecución fue garantizada a partir de la decisión del Gobierno Provincial de incluir la obra dentro del convenio vigente con Nación, asegurando los fondos necesarios para su continuidad.

Rada Tilly se distingue a nivel nacional por contar con una planta propia de tratamiento de efluentes cloacales que, además, reutiliza el agua tratada para riego. Mediante redes desarrolladas por el Municipio, ese recurso se distribuye hacia espacios verdes públicos y clubes de la ciudad. En la actualidad, la planta procesa la totalidad de los efluentes cloacales, aunque funciona al límite de su capacidad.

Al respecto, la intendenta Mariel Peralta subrayó el carácter estratégico del proyecto: “Esta obra reafirma el compromiso de Rada Tilly con el desarrollo sostenible y la gestión responsable del agua. Sin esta ampliación no podemos seguir creciendo. Es una obra que se gestiona desde hace más de 15 años y que hoy vuelve a estar en marcha gracias a la priorización del gobernador y al financiamiento del BID. Es una obra verde: reutilizamos el agua tratada para regar el 80 % de los espacios públicos”.

La ampliación permitirá duplicar la capacidad de tratamiento, modernizar los sistemas de bombeo y asegurar un servicio eficiente frente al crecimiento urbano. Además, facilitará una mayor reutilización del agua tratada para riego, limpieza urbana y mantenimiento vial.

Una vez finalizada, la obra contribuirá a la protección de las napas subterráneas y del ambiente costero, mejorará la calidad del agua tratada y promoverá un uso más eficiente del recurso hídrico, consolidando a Rada Tilly como una ciudad con planificación a largo plazo y fuerte compromiso ambiental.