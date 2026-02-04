Libros frente al mar: Rada Tilly y una feria que cruza literatura, objetos poéticos y experiencias

Este fin de semana, el Club Neptuno será sede de la Feria del Libro + Objetos Poéticos, una propuesta impulsada por librerías patagónicas que apuesta al encuentro intergeneracional, la creación artística y la lectura como experiencia compartida.

Los días sábado 7 y domingo 8 de febrero, el Club Neptuno de Rada Tilly (Armada Argentina 3048, frente al mar) será sede de la Feria del Libro + Objetos Poéticos, una iniciativa impulsada por las librerías que integran el Corredor Librero Patagónico, conformado por Emotio (Comodoro Rivadavia), Las Pibas Almacen de Libros (Sarmiento), Garza Viajera (Rada Tilly) y Didáctica (Caleta Olivia).

Según explicó Marco Aurelio Vilches, de librería Garza Viajera, a El Patagónico la idea surge a partir de una necesidad compartida entre librerías con presencia física y vínculo cotidiano con sus comunidades. “Somos librerías con puerta a la calle, no virtuales, y eso nos da muchos indicios de que hacía falta una feria en este espacio, más allá de la feria grande de Comodoro, poniendo el acento en otros lugares y otras dinámicas”.

Desde ese punto de partida se diseñó una feria que no se limita a la venta de libros. El concepto de Libro + Objetos Poéticos atraviesa toda la propuesta: los espacios invitados trabajan desde el campo literario con interpretaciones y reinterpretaciones materiales de los libros, ya sea a través de cerámica, ilustración, cine, teatro de papel u otros lenguajes artísticos, siempre con un vínculo directo con la literatura.

El armado del cronograma respondió a una decisión consciente de incluir a distintos públicos. La feria contempla actividades para infancias, familias, adultos y adultos mayores. En ese sentido, se destaca un taller de lectura y escritura que funciona en el Centro de Jubilados, cuyos participantes compartirán su experiencia durante el evento. Vilches remarcó que este espacio pone en juego el vínculo entre generaciones, el cuidado y el acompañamiento desde la comunidad.

imagen

La elección del Club Neptuno como sede también responde a una construcción previa. Allí funciona la Biblioteca Bordemar, una biblioteca náutica y marina que desde hace tiempo amplía la oferta cultural vinculada a la literatura en Rada Tilly. A esto se suma el valor simbólico y paisajístico del lugar, frente al mar, especialmente para quienes visitan la feria desde otras ciudades.

La feria contará con la participación de editoriales, artistas y referentes culturales de distintos puntos del país y del exterior. Entre ellos se encuentra el ilustrador uruguayo Matías Acosta, invitado por su trayectoria internacional, su trabajo con numerosas editoriales —tanto en Argentina como en otros países— y su fuerte presencia en el campo de la literatura infantil y juvenil. Vilches destacó que su obra tiene una textura intergeneracional y una biografía atravesada por lo poético.

La programación pone especial énfasis en el placer lector. En ese sentido, Vilches sostuvo que librerías, familias y escuelas deben confluir en una misma dirección: una palabra que abrigue, que genere ternura y que permita a niños y niñas sentirse cuidados. Bajo esa premisa se definió también el tipo de literatura que se comparte y la importancia del diálogo permanente con la comunidad.

Entre las propuestas se incluyen observaciones astronómicas con telescopio, vinculadas a la literatura japonesa; funciones de kamishibai, teatro de papel realizado en la oscuridad con linternas; y una experiencia lectora en altamar llamada A la mar fui por naranjas, que invita a las familias a navegar brevemente y presenciar una narración con el motor detenido, en pleno mar.

Durante ambas jornadas habrá actividades continuas, patio de café, buffet con especialidades y stands editoriales, con la intención de que el público pueda permanecer en el lugar, recorrer, participar y compartir. La organización cuenta además con el apoyo de colaboradores y auspiciantes que contribuyen a solventar los costos de las acciones culturales.

La feria se presenta como una prueba en el calendario anual, bajo el nombre Estación Verano, con la posibilidad de replicarse en otras épocas del año. “Más allá de ir a adquirir un libro, queremos mostrar que existen otras posibilidades de feria, otros espacios para compartir en familia. La literatura abre puertas, genera rizomas, y eso es muy bello”, concluyó Vilches.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES