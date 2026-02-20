Othar recorrió la futura planta de Gamar emplazada en Ruta N° 39 camino a Diadema

Macharashvili visitó la nueva sede de la empresa que, no solo fortalecerá la producción local de embutidos, sino que también abre la posibilidad de expandirse hacia el interior de la provincia y la región patagónica, consolidando a Gamar como un actor clave en el desarrollo productivo de la ciudad. Se estima su apertura para mediados del 2027.

El intendente, Othar Macharashvili, recorrió este jueves la futura planta de producción que la empresa Gamar construye en la zona norte de la ciudad. La obra que se encuentra con un gran avance, permitirá ampliar la capacidad productiva, generar nuevos puestos de trabajo y proyectar la expansión hacia otros mercados de la región.

En el marco de la visita a la planta de elaboración de embutidos, el jefe comunal puso en valor la decisión de la firma de continuar invirtiendo en la ciudad. “Estamos recorriendo las nuevas instalaciones que ya se encuentra en una etapa muy avanzada. Para nosotros este tipo de acciones e inversiones son realmente valiosas porque dejan en claro el compromiso con la ciudad y su gente”, expresó.

Por su parte, el propietario de la empresa, Ezequiel Vidal, brindó detalles de la magnitud del proyecto, al detallar que “tenemos un predio de alrededor de 3700 metros cuadrados, con una edificación de alrededor de 1000 metros cuadrados cubiertos y una zona de fábrica de alrededor de catorce por once metros, lo que nos va a dar una buena capacidad de producción”, explicó.

Asimismo, indicó que la nueva planta incorporará equipamiento novedoso en materia de infraestructura: “Estamos innovando en diferentes tipos de cámaras frigoríficas, tanto para materia prima como para producto terminado y para los cortes de reventa. Contamos con buen espacio de depósito, pensando a futuro y para que el personal pueda trabajar con la mayor comodidad posible”.

Vidal señaló que actualmente la firma funciona en un espacio reducido de aproximadamente 300 metros cuadrados, con instalaciones antiguas que limitan el crecimiento. “Eso es lo que nos impide incorporar más personal a la fábrica. Hoy todos los chicos son todoterreno: seleccionan materia prima, salen a reparto y preparan pedidos. Queremos innovar a futuro con nuevas prácticas y nuevas formas de producir”, afirmó.

Para cerrar, la nueva planta proyecta un incremento en la producción de un 30%, de acuerdo a la demanda, lo que posibilitará retomar el abastecimiento a grandes superficies comerciales locales y ampliar la presencia en el mercado provincial y regional.