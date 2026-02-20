Infraestructura turística: avanza la edificación del Centro de Informes de Vanguardia

Durante el fin de semana, se ejecutó el montaje de los módulos que funcionarán como el primer Centro de Información Turística de la ciudad diseñado para tal fin. El mismo se emplazó en un espacio estratégico sobre el Paseo Costero, frente al Ex Hotel de Turismo y se proyecta como un moderno espacio para el desarrollo turístico de la ciudad.

Desde Comodoro Turismo, se indicó que este nuevo Centro de Información Turística se suma a los esfuerzos de la ciudad por mejorar la experiencia del visitante y promover el turismo en Patagonia y el mundo con avances concretos como el reciente logro de las habilitación de paseos náuticos desde la Costanera, el Registro Municipal de Emprendedores Turísticos, la Estación Náutica para gestión de experiencias acuáticas y otras instalaciones con cartelería impuesta en distintos puntos de la ciudad, reforzando a Comodoro Rivadavia como destino turístico.

“Con esta iniciativa, Comodoro Rivadavia se coloca a la altura de otras ciudades turísticas que cuentan con espacios similares”, declaró el gerente Ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, al tiempo que indicó que el Centro de Informes era una deuda pendiente con los turistas, el sector privado y la ciudad”.

El espacio exclusivo para el turismo integrará atención personalizada, tecnología interactiva y salas de reuniones. Asimismo, ofrecerá un entorno diseñado para que los privados promocionen sus servicios y generen vínculos con diferentes actores. "Confiamos en que todo lo que estamos logrando será fundamental para fortalecer nuestra estrategia de desarrollo turístico que nos permitirá posicionar a Comodoro Rivadavia como un destino de calidad", puntualizó.

Diseño y funcionalidad

El Centro de Información Turística está compuesto por cuatro módulos que fueron instalados en un lapso de cuatro horas, sorprendiendo a los transeúntes que paseaban por el lugar. "Estamos muy contentos con el resultado que vamos haciendo tangible", agregó el director General de Turismo, Gonzalo Herrera, quien supervisó la instalación de los módulos y celebró los avances afirmando que “para nosotros, desde lo laboral dentro del ámbito municipal y el impacto que sabemos va generar en lo turístico, significa mucho ya que consideramos que es el resultado de una larga lucha y esfuerzo conjunto para que Comodoro tenga el espacio que merece pudiendo ofrecer a los visitantes una atención personalizada y de calidad”.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 10.51.14 AM

Actualmente, la obra encara su etapa final y se prevé su conclusión en el corto plazo, centrando los trabajos en detalles de terminación e instalación de servicios de conectividad. Una vez inaugurado, el Centro de Informes —que hoy funciona en un pequeño módulo dentro de la Terminal de Ómnibus— se trasladará de forma definitiva a esta moderna infraestructura.

Por último, desde Comodoro Turismo se informó que gracias al Programa Promover Verano impulsado desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, se logró también el financiamiento para adquirir un equipamiento tecnológico necesario que se sumará a este espacio. Dicho programa surgió para fortalecer la promoción turística local en municipios y en destinos emergentes, financiando proyectos que en este caso agregará estímulos audiovisuales e interactivos para el primer contacto con los visitantes adicionando orientación rápida, segura y actualizada.