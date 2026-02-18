Un clima de máxima tensión se vive en la planta de FATE, luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de su fábrica y el despido de casi mil trabajadores. En ese contexto, este martes fue demorado el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, mientras un grupo de empleados despedidos permanece en el techo del establecimiento en señal de protesta.

FATE: Demoraron al titular del SUTNA y hay trabajadores en el techo de la planta

El conflicto se desató tras la confirmación del cierre de la histórica fábrica de neumáticos, que se suma a una profunda crisis del sector industrial. Según denunciaron los trabajadores, el predio se encuentra fuertemente custodiado por efectivos de la Policía Bonaerense, mientras se registraron episodios de represión con balas de goma para impedir el ingreso y la permanencia en la planta.

Denuncias de los trabajadores

Sebastián Tesoro, uno de los operarios despedidos, afirmó que el establecimiento está “completamente militarizado” y aseguró que la protesta continuará.

“Nos vamos a quedar adentro de la planta porque queremos mantener nuestros puestos de trabajo”, sostuvo, al tiempo que acusó a la empresa de aprovechar el contexto económico para avanzar con el cierre.

En la misma línea, Ariel Godoy relató que los empleados se enteraron del cierre al llegar a trabajar:

“La empresa comunicó que cerraba la planta después de 80 años de historia. Detuvieron al secretario general cuando quiso ingresar; entendemos que luego fue liberado. Estamos incomunicados y exigimos que el Gobierno provincial se haga presente”, expresó.

Godoy también vinculó el conflicto con el debate legislativo por una reforma laboral y advirtió que el cierre de FATE “va a multiplicar el impacto social y laboral” en la región.

El trasfondo del conflicto

Los trabajadores atribuyen la crisis a la apertura de importaciones de neumáticos, especialmente desde Asia, a valores que —según denunciaron— se ubican muy por debajo del costo de producción local.

“No se trata de una pyme. Es una planta enorme, con maquinaria instalada y capacidad productiva. Los dueños tienen espalda financiera, pero eligieron cerrar”, señaló Godoy en declaraciones radiales.

En ese sentido, apuntó directamente contra el propietario de la firma, Javier Madanes Quintanilla, y reclamó acompañamiento social: “Este puede ser un conflicto testigo”.

Críticas al Gobierno

Por su parte, el ex secretario general del SUTNA y actual dirigente sindical Pedro Wasiejko responsabilizó al Gobierno nacional, al dueño de la empresa y a la conducción sindical actual por el desenlace.

“Las políticas del presidente Javier Milei están destruyendo el aparato productivo nacional: apertura indiscriminada de importaciones, caída del mercado interno y ausencia total de defensa de la industria”, afirmó. También cuestionó el rol del ministro de Economía Luis Caputo.

Wasiejko recordó que la industria del neumático tiene más de 90 años de historia en el país y advirtió que el cierre de FATE profundiza un proceso de desindustrialización similar al de la década del 90.

El comunicado de la empresa

En un comunicado oficial, FATE S.A.I.C.I. informó que “cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes”, en el partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, y atribuyó la decisión a “cambios en las condiciones de mercado”.

La compañía sostuvo que el deterioro financiero se agravó en los últimos años por la caída del consumo, la pérdida de exportaciones y el aumento de costos, y recordó que en 2024 solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Mientras tanto, el conflicto continúa abierto, con protestas dentro del predio, un fuerte operativo de seguridad y un creciente impacto social por la pérdida de casi mil puestos de trabajo.