Comodoro bajo alerta: se intensifican los vientos entre martes y jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para el martes y naranja para el miércoles en Comodoro Rivadavia y la región. Se prevén ráfagas que podrían superar los 120 km/h y continuarían con intensidad durante el jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas por fuertes vientos que afectarán a Comodoro Rivadavia y alrededores en los próximos días.

Para el martes rige un alerta amarilla, con vientos del sector oeste que oscilarán entre 40 y 60 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 km/h. La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 8° y máximas de 18°.

El miércoles, en tanto, el alerta se elevará a nivel naranja, debido a la intensificación de los vientos del oeste, que alcanzarían velocidades sostenidas de entre 60 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 120 km/h. Se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 9° y una máxima cercana a los 19°.

El pronóstico extendido señala que el jueves también continuará la presencia de ráfagas intensas, que podrían superar los 80 km/h, junto con un ascenso de la temperatura: la mínima rondará los 9° y la máxima alcanzará los 23°.