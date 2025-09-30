Milei defendió a su hermana por la causa ANDIS y negó presiones de EE.UU.

El presidente Javier Milei se refirió a las protestas que obligaron a suspender un acto en Ushuaia, habló del escándalo en la Agencia de Discapacidad y rechazó que Donald Trump le haya pedido abandonar el swap con China.

El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes ocurridos en Ushuaia, donde debió suspender un acto debido a múltiples protestas. En diálogo con A24, atribuyó las manifestaciones al kirchnerismo: “Es una dinámica que están implementando. Lo que quieren instalar es que no puedo hacer bajadas al territorio porque la gente me odia”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que “el kirchnerismo tiene como hábito, si no está en el poder, destrozar” y acusó a sus opositores de intolerancia: “Otra muestra son las facciones que llamaron a hacer un escrache y a tener consignas violentas”.

Consultado sobre el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de audios del extitular Diego Spagnuolo que mencionan un presunto esquema de coimas con la participación de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, el Presidente salió en defensa de su hermana. “¿Si vos te podés quedar con el 100% por qué te vas a quedar con el 3%?”, planteó irónicamente.

Mientras la oposición busca impulsar una interpelación a Karina Milei en la Cámara de Diputados, el mandatario justificó su silencio: “Mi hermana no es una persona que hable mucho, ¿por qué debería cambiar su forma de ser? Es absolutamente ridículo”.

En otro tramo de la entrevista, Milei negó versiones sobre un supuesto pedido de Donald Trump para que Argentina diera de baja el swap con China. “Es falso, no lo pidieron. El motivo por el cual recibimos el apoyo es geopolítico, el resto son operaciones mediáticas”, aseguró.

Además, destacó las gestiones en Estados Unidos: “Las reuniones abren la posibilidad de un swap por US$20.000 millones, la compra de deuda en el mercado secundario y financiamiento directo. Tenemos cerrado el financiamiento de 2026 y estamos hablando del 2027”.