La función se realizará este viernes 3 de octubre a las 21 horas en El Rincón Cultural, con entrada libre y gratuita.

El Club de Cine proyecta El otro lado de la esperanza de Aki Kaurismäki

El Club de Cine Comodoro invita a una nueva proyección en su ciclo cinematográfico. En esta ocasión presentará El otro lado de la esperanza, uno de los últimos films del reconocido director finlandés Aki Kaurismäki.

La película narra la historia de Khaled, un refugiado sirio que llega a Finlandia en busca de un nuevo comienzo, y Wikström, un hombre que también decide reconstruir su vida desde cero. Con un estilo sobrio y cargado de humanidad, Kaurismäki ofrece una obra sensible y necesaria en tiempos de crisis migratoria.

La cita es el viernes 3 de octubre a las 21 horas en El Rincón Cultural, ubicado en Antonio Di Benedetto 88, Cordón Forestal. La entrada será libre y gratuita.