Alerta naranja por fuertes vientos: ráfagas de hasta 120 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por intensas ráfagas que se mantendrán durante toda la jornada. La situación mejoraría hacia la noche, aunque persistirán condiciones ventosas en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 1° de octubre una alerta naranja por vientos intensos en la región, con ráfagas que podrían alcanzar y superar los 120 kilómetros por hora. La advertencia se mantendrá vigente hasta la noche, momento en que se espera que el nivel de alerta descienda a amarillo.

En cuanto al pronóstico, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.

Para el jueves, el SMN prevé que continúe la alerta amarilla, con ráfagas que superarían los 100 km/h. La temperatura mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 23°.

El cierre de la semana también estará marcado por el viento, aunque con menor intensidad: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h, cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de 12° a 21°.

Desde el organismo nacional se recomienda extremar precauciones, especialmente al transitar por rutas y en actividades al aire libre, ante la posibilidad de caída de ramas, chapas u objetos sueltos.