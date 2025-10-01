Alerta naranja por fuertes vientos: ráfagas de hasta 120 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 1° de octubre una alerta naranja por vientos intensos en la región, con ráfagas que podrían alcanzar y superar los 120 kilómetros por hora. La advertencia se mantendrá vigente hasta la noche, momento en que se espera que el nivel de alerta descienda a amarillo.
En cuanto al pronóstico, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.
Para el jueves, el SMN prevé que continúe la alerta amarilla, con ráfagas que superarían los 100 km/h. La temperatura mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 23°.
El cierre de la semana también estará marcado por el viento, aunque con menor intensidad: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h, cielo mayormente nublado y temperaturas que irán de 12° a 21°.
Desde el organismo nacional se recomienda extremar precauciones, especialmente al transitar por rutas y en actividades al aire libre, ante la posibilidad de caída de ramas, chapas u objetos sueltos.