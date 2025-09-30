Denunció robo de celulares y le encontraron plantas de marihuana

Un joven denunció haber sido víctima de un robo en su casa del barrio Parque y la policía halló decenas de plantas de marihuana.

El llamativo suceso se originó en la madrugada de este martes en la calle Tucumán de Caleta Olivia. El denunciante, un joven de 20 años, llamó al teléfono de emergencias 911 pidiendo auxilio, por lo cual hacia el lugar se dirigió de inmediato una patrulla de la Comisaria Cuarta.

El joven les dijo a los uniformados que mientras se encontraba acompañado por su madre y su abuela dos sujetos ingresaron a su casa y tras amenazarlo le sustrajeron dos teléfonos celulares.

Hasta ese momento, todo se circunscribía a una intervención por robo calificado, pero los policías notaron que en varios ambientes de la casa había entre 40 y 70 arbustos sospechosos.

Consecuentemente se convocó a personal de la División Narcocriminalidad, cuyo personal constató que se trataba de plantas de marihuana (cannabis sativa).

Según confirmó el comisario Omar Páez, jefe de la Comisaria Cuarta, el llamado al 911, que funciona en un centro de monitoreo, se produjo minutos antes de las 4 de la madrugada, “alertándose que un vecino domiciliado en la calle Tucumán estaba pidiendo auxilio”.

“Al llegar la patrulla, un joven manifestó que dos individuos habían ingresado a la vivienda y lo habían atacado, sustrayéndole dos celulares mientras en la casa se encontraban su madre y su abuela”, precisó el comisario.

Al revisar la casa para constatar si había desorden como consecuencia de ese ilícito, los policías notaron la existencia de “un número considerable de arbustos”, sospechando que podría tratarse de plantas de marihuana.

Hasta avanzada la mañana no se conocía el número exacto de plantas, pero las primeras versiones dan cuenta que serían entre 40 y 70.

Lo concreto es que además de solicitarse la presencia de personal de Narcocriminalidad, se dio intervención a la Fiscalía del Juzgado Federal local, a cargo de Lucas Colla.

A todo esto, el joven supuestamente atacado fue asistido en el nosocomio local, aunque “no tiene lesiones de consideración”, precisó el comisario Páez, añadiendo que las dos mujeres presentes no fueron agredidas, pero nada se sabe de los asaltantes.

El operativo policial mantuvo cortada durante horas la calle Tucumán, mientras personal de la DDI realizaba el “trabajo de campo” correspondiente, intentando establecer no solo la identidad de los presuntos ladrones sino también “si hay alguna cuestión” que vincule al violento robo con el hallazgo de las plantas.

Fuente: InfoCaleta