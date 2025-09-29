Instalan semáforos en el barrio Rotary 23

Los nuevos dispositivos para ordenar el tránsito vehicular en Caleta Olivia están siendo instalados en el barrio Rotary 23, precisamente en el boulevard de la avenida Tierra del Fuego, esquina Emilio Arce.

Las tareas están a cargo de personal del Departamento Semáforos, dependiente de la Dirección de Comunicaciones de municipio y consiste en la colocación del columnas, anclajes, tendido eléctrico necesario y fijación de las luminarias.

Esta intervención forma parte del plan de trabajo impulsado desde el inicio de la gestión del intendente Pablo Carrizo, con el objetivo de optimizar la infraestructura vial, priorizando el abordaje en puntos críticos y de mayor circulación vehicular, a fin de favorecer la seguridad de quienes transitan a pie y reducir los riesgos de siniestros viales.

En razón de ello, con la instalación de este nuevo dispositivo, se avanza brindando respuestas a una demanda de largo tiempo para mejorar las condiciones viales en un cruce rodeado por instituciones educativas, acceso y egreso de supermercado y otras dependencias que funcionan en el sector.

Se estima que los nuevos semáforos estarán en funcionamiento esta misma semana y como medida preventiva permanecerán un tiempo prudencial con luces amarillas intermitentes a fin de alertar a conductores y peatones sobre su funcionamiento.

Fuente: Prensa Municipal