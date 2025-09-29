Aparicio pide anticipar el debate por la tarifaria 2026

El concejal peronista solicitó al intendente que convoque a reuniones conjuntas para discutir con tiempo la normativa.

El concejal Carlos Aparicio se pronunció en tal sentido durante la última sesión ordinaria del cuerpo legislativo, argumentando -entre otras cosas- que la actual situación económica exige responsabilidad y sentido común para resguardar el bolsillo de los vecinos.

“Es el momento oportuno para que el Ejecutivo convoque a cada concejal y a sus equipos técnicos para trabajar de manera responsable el Régimen General Tarifario 2026. No queremos repetir lo del año pasado, cuando los proyectos llegaron sobre la hora y sin el análisis profundo que corresponde”, señaló.

Por otra parte, planteó la necesidad de un estudio claro y participativo que incluya a sectores sociales y económicos de la ciudad, entre ellos a representantes de comercios y clubes, así como a los vecinos en general.

“Una tarifaria bien trabajada tiene que garantizar alivio fiscal y sostenimiento de los servicios”, puntualizó, añadiendo que “queremos demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, con responsabilidad y en conjunto”.