El viento desprendió chapas del cartel del Hiper Tehuelche

En la ciudad del Gorosito el temporal de viento alcanzó su máxima intensidad en horas del mediodía de este domingo con ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora.

Se registraron desprendimientos de cables de telefonía y rotura de ramas de árboles, en tanto que la circulación vehicular fue mínima y numerosos conductores de camiones sin carga optaron por detenerse en los accesos hasta tanto disminuyera e temporal para continuar viaje por la Ruta 3 en ambos sentidos.

La situación de emergencia ms peligrosa se acusó alrededor de las 12:15 cuando se desprendieron parcialmente chapas del cartel del Hiper Tehuelche ubicado en la avenida Güemes.

Al lugar concurrieron bomberos de la Unidad Quinta que, en riesgosa misión, se treparon al techo para anclarlas, antes de que se produjera su voladura.

Utilizaron alambre para sujetarlas a la estructura principal y luego de realizar esa tarea impartieron recomendaciones de seguridad al encargado del local comercial, a fin de prevenir nuevos inconvenientes.

En tanto, la Dirección de Protección Civil recibió varios requerimientos desde diferentes barrios por desprendimientos de chapas de viviendas.

Incluso uno de sus equipos de emergencia acudió hasta el edificio abandonado del Consejo Agrario, en cercanías del acceso norte, por la Ruta 3, donde el temporal aceleró el deterioro de la estructura.