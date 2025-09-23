Dos personas heridas por choque frontal de autos

El siniestro se registró alrededor de las 17 de este martes en la avenida San Juan que une los barrios Rotary 23 y Mutual de Caleta Olivia.

El siniestro vial fue protagonizado por un Renault Clio, conducido por una mujer, y un Citroën C3 guiado con por un hombre, quienes sufrieron lesiones de diversa consideración y fueron trasladados de urgencia el Hospital Zonal.

El choque fue frontal y los mayores daños los padeció el Clio, trascendiendo que su conductora acusó heridas de gravedad.

En el lugar se hicieron presentes policías de la Comisaria Quinta, ubicada en las cercanías, bomberos, inspectores municipales de Tránsito y personal de la División Accidentología Vial.

Foto: Alcides Quiroga