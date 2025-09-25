Chocaron dos autos y uno impactó contra un árbol

Un aparatoso accidente de tránsito se registró a media mañana de este jueves en Caleta Olivia cuando dos autos chocaron en la zona céntrica y uno de ellos terminó impactando contra un árbol.

Fue protagonizado por un VW Gol de antiguo modelo que circulaba por la calle 9 de Julio conducido por Raúl Arbe (78) y un Renault Sandero al mando de Feliz Rivero (84) quien lo hacía por avenida San Martín, en sentido norte – sur.

Se trata de una esquina semaforizada por lo cual es probable que alguno de los conductores haya cruzado con luz roja, algo que se determinaría por registros de las cámaras de video-vigilancia.

El auto más antiguo giró hacia la izquierda para ensamblar la avenida y se produjo el choque con el Sandero, cuyo conductor aseguró que tenía luz verde de paso.

A consecuencia de esa colisión el chofer del VW perdió el control del rodado, subió al boulevard que divide los carriles de la avenida e impactó contra un grueso pino, quedando seriamente dañado.

Arbe acusó golpes leves en su cara y si bien fue asistido por un equipo de emergencias médicas del Hospital Zonal, no fue necesario su traslado a la guardia del nosocomio, en tanto que Rivero salió indemne y los daños en su vehículo fueron muy leves.