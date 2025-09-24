Trabajadores de la Fundación vuelven a protestar por salarios

Alrededor de cuarenta trabajadores y trabajadoras de la Fundación Santa Cruz Sustentable, protagonizaron este miércoles una nueva manifestación en la rotonda del acceso norte de Caleta Olivia.

Ya lo habían hecho el martes, intentando llamar la atención y ser recibidos por el gobernador Claudio Vidal para reclamar por incremento de sus magros salarios y la normalización de la provisión de insumos para varios de sus sectores laborales.

La Fundación emplea a unas doscientas personas que operativamente dependen del municipio en la planta de tratamiento de residuos urbanos, en una fábrica de adoquines y en otros sectores de la comuna, pero los salarios son pagados por la provincia.

La vocero del grupo, Jesica Costancio, hizo saber que los salarios apenas oscilan entre los 200 y los 400 mil pesos mensuales, según las categorías y que los mismos se encuentran congelados desde noviembre del año pasado, lo que los deja muy por debajo de la línea de pobreza.

Rechazaron la propuesta de reunirse con un funcionario del gabinete municipal aduciendo que ello era una pérdida de tiempo ya que los fondos destinados a salarios son se responsabilidad provincial.

En la mañana de este miércoles volvieron a ubicarse en el entorno de la rotonda del acceso norte (Ruta 3), mostrado pancartas a los conductores de automóviles y camiones para visibilizar su preocupante situación económica y social, ante la atenta vigilancia de numerosos policías.

No cortaron la ruta pero de manera alternada caminaron en grupo alrededor de la misma rotonda y tenían previsto permanecer en el lugar hasta avanzada la tarde.