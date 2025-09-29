Reparan acueducto interno que abastece a numerosos barrios

Maquinaria y personal del Servicios Públicos Sociedad del Estado, están afectados en el acceso al barrio Rotary 23.

El gerente del distrito local de la empresa provincial, Daniel Barrera, hizo saber a El Patagónico que se trata de una cañería de 315 milímetros de diámetro que se averió en la jornada del domingo, aunque no precisó si fue por desgaste de material o por movimiento de suelo.

La rotura, detectada a metros de la avenida Tierra del Fuego, produjo el desabastecimiento a numerosos barrios de la zona oeste, entre ellos 25 de Mayo, 1º de Mayo, 132 Viviendas, Koltum, Astra y Unión.

A media mañana dos máquinas viales se hallaban excavando el terreno y luego se procedería a desagotar el agua acumulada, estimándose que el cambio de cañería estaría concluido antes de promediar la tarde.