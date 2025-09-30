Capacitan a auxiliares de jardines maternales

Se desarrolló el SUM del Centro Cultural una nueva etapa de la capacitación destinada a quienes se desempeñan como auxiliares de jardines maternales.

La jornada se denominó “Literatura y Expresividad en la Primera Infancia”, siendo impulsada por la Subsecretaría de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, en el marco de las políticas públicas estructuradas por el municipio de Caleta Olivia para fortalecer la formación de agentes estatales.

La charla estuvo a cargo de Verónica Lamberti, docente y escritora especializada en infancias y gestión de instituciones educativas, quien destacó la importancia de acercar al personal de jardines maternales al universo literario desde una mirada integral.

La capacitación incluyó un primer momento teórico en el que se abordó el valor de la literatura en la vida de los niños, incluso antes de su ingreso al jardín.

Posteriormente, se trabajó sobre la diversidad de textos literarios y en la posibilidad de enriquecer la lectura con los sentidos, voces y expresiones del cuerpo.

Asimismo, se abordaron recursos visuales que permiten sostener y enriquecer estas actividades y se avanzó en la concreción de un plan de acción para llevar a cabo en cada institución.

“La idea es sembrar una semilla en cada jardín, en donde se respete este hábito por la lectura, no solamente en el jardín, sino en toda la comunidad, y es un primer paso muy importante”, precisó la disertante.

Fuente: Prensa Municipal