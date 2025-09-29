Caleta Olivia presente en la Feria Internacional del Turismo

Del 27 al 30 de septiembre, la municipalidad de Caleta Olivia participa en la Feria Internacional del Turismo (FIT) que se desarrolla en Buenos Aires.

En el stand emplazado en el amplio predio interno de la Sociedad Rural, la subsecretaria de Turismo de la ciudad del Gorosito, Valeria Negro comentó que además de difundirse los atractivos, se muestran productos locales.

La jornada de este lunes también contó con la presencia de la ministra de Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, quien hizo referencia a la degustación de los vinos que se están produciendo en Caleta Olivia.

“Realmente el trabajo es maravilloso, son riquísimos y estamos muy contentos de haber gestionado este espacio de encuentro para los santacruceños”, añadió la funcionaria.

En este marco, se compartió una experiencia única con la degustación de los tres tipos de vinos artesanales que se encuentran en etapa de producción –blanco, rosado y tinto–, junto al espumante “Del Golfo”, también de elaboración local..

Durante la feria, cientos de visitantes se acercaron al stand para conocer, degustar y sorprenderse con la calidad de los productos de Caleta Olivia, que reflejan la esencia y la identidad de nuestra tierra.

Fuente: Prensa Municipal