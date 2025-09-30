El Fluence robado en el centro apareció en el San Cayetano

El auto había sido sustraído el domingo a la madrugada en Pellegrini y San Martín. Le habían cambiado la patente.

Un automóvil que había sido robado en el centro de Comodoro Rivadavia fue recuperado en la madrugada de hoy en el barrio San Cayetano. El vehículo, un Renault Fluence de color negro, había sido sustraído el domingo cuando se encontraba estacionado en Pellegrini y San Martín, frente al local de comidas rápidas “Mostaza”.

Según el parte oficial, alrededor de las 5:15 de hoy, desde el Centro de Monitoreo se detectó un rodado en actitud sospechosa frente a una vivienda ubicada en Lorenzo Rey al 2300. De inmediato se dio aviso a la policía, que constató la presencia del automóvil.

Al realizar la verificación correspondiente, los efectivos observaron que el vehículo presentaba un dominio diferente, aunque el grabado de cristales confirmó que se trataba del auto denunciado como robado por un joven residente en el barrio Quirno Costa. La denuncia había sido radicada en la Comisaría Primera y fue ratificada por esa dependencia al ser notificada del hallazgo.

Ante la situación, se solicitó una grúa para el traslado del rodado. En el operativo participaron personal de Criminalística, el Ministerio Público Fiscal y agentes del Departamento de Seguridad y Asistencia. Hasta el momento, no se informó sobre detenciones vinculadas al robo.